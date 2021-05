कोरोना की तीसरी लहर को लेकर राहुल गांधी का केंद्र पर निशाना, बच्चों की सुरक्षा के लिए तय किए जाएं प्रोटोकॉल

India

oi-Kapil Tiwari

नई दिल्ली, मई 18। कोरोना महामारी की दूसरी लहर का असर अब धीरे-धीरे कम हो रहा है, लेकिन विशेषज्ञों ने जो तीसरी लहर की चेतावनी जारी है की है उससे हर कोई परेशान है। विशेषज्ञों के मुताबिक, कोरोना की तीसरी लहर बच्चों के लिए घातक साबित हो सकती है। ऐसे में बच्चों की सुरक्षा को लेकर तैयारियां शुरू हो गई हैं, लेकिन इस बीच कांग्रेस के नेता राहुल गांधी ने बच्चों की सुरक्षा को लेकर केंद्र सरकार पर निशाना साधा है।

बच्चों की सुरक्षा के प्रोटोकॉल अभी से तय हो- राहुल गांधी

राहुल गांधी ने ट्वीट कर कहा है कि आने वाले समय में बच्चों को कोरोना से सुरक्षा चाहिए होगी। ऐसे में बच्चों के इलाज की सुविधाएं, वैक्सीन के प्रोटोकॉल अभी से ही तय हो जाने चाहिए। राहुल गांधी ने केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि भारत के भविष्य के लिए वर्तमान के मोदी सिस्टम को नींद से जागने की ज़रूरत है।

In the time to come, children will need protection from Corona. Paediatric services and vaccine-treatment protocol should already be in place.

India’s future needs for the present Modi ‘system’ to be shaken out of sleep.