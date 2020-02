ट्विटर पर मनमोहन सिंह सरकार की ही आलोचना कर बैठे राहुल गांधी, अब हो रहे हैं जमकर ट्रोल

India

oi-Ankur Singh

नई दिल्ली। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी अक्सर तमाम मुद्दों पर मोदी सरकार को घेरते हैं, लेकिन इस बार वह मोदी सरकार को घेरने के चक्कर में अपनी पूर्व की सरकार पर कटघरे में खड़ा कर बैठे हैं। दरअसल राहुल गांधी ने ट्वीट करके मोदी सरकार पर आरोप लगाया है कि इस सरकार ने हर भारतीय महिला का अपमान किया है। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट में सरकार ने जो बहस की है उसमे कहा है कि सेना में महिला अधिकारी कमांड पद के लायक नहीं हैं और ना ही वह स्थायी नौकरी के लायक हैं, क्योंकि महिलाएं पुरुषों से कमतर हैं। राहुल गांधी का यह ट्वीट अब उनपर ही उल्टा पड़ गया है।

In 2011 as @BJPMahilaMorcha president it was an honour to help the women officers get legal aid from the then Vice President @M_Lekhi ... RG’s comments today is nothing less than ‘ बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना ‘ 🙏 https://t.co/JENVgy2iku

Mr Rahul Gandhi please click the refresh memory button. It was Congress govt that argued vociferously against permanent commissioning of women in the army back in2010 before the Delhi HC. Decision challenged before the SC which ruled in favour of women? Mr. G,it was YOUR OWN govt https://t.co/yiPDyX4L0c

The Govt disrespected every Indian woman, by arguing in the SC that women Army officers didn’t deserve command posts or permanent service because they were inferior to men.

I congratulate India’s women for standing up & proving the BJP Govt wrong. https://t.co/B67u5VNkrK