राहुल ने पीएम मोदी को दिया #FuelChallenge तो सोशल मीडिया पर यूं लिए गए मजे

नई दिल्लीः फिटनेस को लेकर पीएम मोदी ने इंडियन क्रिकेट टीम के कप्तान विराट कोहली को चैलेंस दिया, जिसे विराट ने स्वीकार कर लिया। वहीं, इसके बाद कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने पीएम मोदी को फ्यूल चैलेंस थमा दिया। राहुल के ट्वीट के बाद ट्विटर पर FuelChallenge ट्रेंडिंग करने लगा। राहुल गांधी ने ट्वीट करते हुए लिखा कि प्रिय प्रधानमंत्री जी एक चुनौती मेरी तरफ से भी है। पेट्रोल-डीजल के दाम कम करिए। अगर आप ऐसा नहीं करोगे तो कांग्रेस देशव्यापी आंदोलन करेगी, नहीं तो इस आंदोलन के बाद आपको पेट्रोल-डीजल के दाम कम करने के लिए मजबूर होना पड़ेगा।

