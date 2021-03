कोट्टयम में बोले राहुल गांधी, युवाओं को साथ लेकर चलती है कांग्रेस

India

oi-Kapil Tiwari

तिरुवनंतपुरम। आगामी चार राज्यों और एक केंद्र शासित प्रदेश (असम, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, केरल और पुडुचेरी) में होने वाले विधानसभा चुनावों के लिए सभी पार्टियां पूरी ताकत से जुटी हुई हैं। इसी कवायद में कांग्रेस नेता राहुल गांधी दक्षिण भारत में ताबड़तोड़ प्रचार कर रहे हैं। राहुल गांधी मंगलवार को केरल के कोट्टयम में परुथुमपारा जिले में एक जनसभा को संबोधित करने पहुंचे। यहां उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी युवाओं को एकसाथ लेकर चलती है।

कांग्रेस में एक साथ हैं युवा और अनुभवी लोग

दो दिवसीय दौरे पर केरल पहुंचे राहुल गांधी ने कहा कि कांग्रेस क्रांति में हमने अनुभवी लोगों को भी बनाये रखा और इस सिस्टम में बहुत से युवा लोगों को शामिल किया। राहुल गांधी ने आगे यह भी कहा कि यूडीएफ द्वारा चुने गए विधायकों की मानसिकता, ऊर्जा और विचार बाकी से अलग होंगे। राहुल गांधी ने आगे कहा कि केरल अब बदलाव के लिए तैयार है।

