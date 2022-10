VIDEO: भारी बारिश में जनसभा को संबोधित करते दिखे राहुल गांधी, कांग्रेस बोली- कोई बहाना नहीं,केवल जुनून

India

मैसूर, 02 अक्टूबर: 2019 में महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के दौरान एनसीपी चीफ शरद पवार ने सतारा में भारी बारिश के बीच एक चुनावी रैली को संबोधित किया था। उनके इस उग्र भाषण ने हर किसी का ध्यान खींचा था। 79 वर्षीय पवार ने यह कहते हुए छतरी देने से इनकार कर दिया था, वरुण राजा (हिंदू पौराणिक कथाओं में वर्षा देवता) ने राकांपा को आशीर्वाद दिया है। अब ऐसा ही नजारा कर्नाटक में देखने को मिला।

तीन साल बाद कर्नाटक में ऐसा ही सीन देखने को मिला। भारत जोड़ों यात्रा के दौरान आज मैसूर में मूसलाधार बारिश का सामना करते हुए कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने रैली को संबोधित किया। उनका वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने राहुल गांधी का वीडियो भी शेयर किया है। इसके बाद बारिश के बीच ही उन्होंने पार्टी कार्यकर्ताओं से मुलाकात भी की। बारिश के बीच राहुल गांधी के भाषण का वीडियो कांग्रेस नेता और कार्यकर्ता सोशल मीडिया पर शेयर कर रहे हैं।

जयराम रमेश ने लिखा, गांधी जयंती की शाम मैसूर में मूसलाधार बारिश के बावजूद राहुल गांधी ने लोगों की भारी भीड़ को संबोधित किया। यह एक स्पष्ट घोषणा थी कि भारत जोड़ो यात्रा को, नफरत के खिलाफ देश को एकजुट करने, बेरोजगारी और महंगाई के खिलाफ बोलने से कोई ताकत नहीं रोक सकती।

On the evening of Gandhi Jayanthi undeterred by a downpour in Mysuru, @RahulGandhi electrified a sea of people. It was an unequivocal declaration. No force can stop the #BharatJodoYatra from uniting India against hate, from speaking up against unemployment and price rise. pic.twitter.com/1cVSPBiew8