अमृतसर में घुसपैठ कर रहा पाकिस्तानी ड्रोन ढेर, जम्मू में भी मिला संदिग्ध गुब्बारा

पंजाब पुलिस ने लोपोके इलाके में एक ड्रोन को गोली मारकर नीचे गिराया। जिसमें 5 किलो हेरोइन बरामद हुई। वहीं जम्मू में भी पुलिस को संदिग्ध गुब्बारा मिला।

India

oi-Love Gaur

पंजाब में सरहद पार से पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा है। पाकिस्तान आए दिन कभी हथियार तो कभी ड्रग्स ड्रोन के जरिए भेजने की फिराक में रहता है, जिसकी साजिश को सीमा सुरक्षा बल (BSF) या फिर पंजाब पुलिस साजिश हर बार नाकाम कर देता है। अब एक बार फिर पंजाब के अमृतसर में पुलिस जवानों ने एक ड्रोन मार गिरा दिया। ड्रोन की तलाशी लेने के बाद उसमें 5 किलो हेरोइन बरामद की गई।

जानकारी के मुताबिक लोपोके इलाके में पुलिस ने एक ड्रोन को गोली मारकर नीचे गिराया। तलाशी अभियान के दौरान पुलिस को 5 किलो हेरोइन बरामद हुआ। पुलिस ने 2 संदिग्ध लोगों को भी गिरफ्तार किया, जो भागने की कोशिश कर रहे थे। बताया जा रहा है कि ड्रोन बॉर्डर पार से आया था, हालांकि तस्करों के पास नेश की खेप डिलीवरी होने से पहले ही पंजाब पुलिस ने ड्रोन को ढेर कर दिया और नशे के सौदागरों के मंसूबों पर पानी फेर दिया।

Amritsar, Punjab| Police shot down a drone in the Lopoke area at 4 am, today morning. 5kg heroin recovered during search operation in Kakkar village, 2 suspects arrested who were trying to flee: Police pic.twitter.com/BCxDjyxFo2