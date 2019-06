अलग-अलग आउटफिट में प्रियंका ने फैंस को दिए जिंदगी के 5 सबक, बोलीं- फनी हूं मैं

लहंगे में प्रियंका ने दिया ये सबक

वीडियो के पहले टेक में प्रियंका ने अनीता डोंगरा का डिजाइन किया लहंगा पहना हुआ है और वे कह रही हैं- 'Always be bigger than your skirt' यानि अपनी स्कर्ट से बड़े बनो। इसके बाद दूसरे टेक में उन्होंने तरुण तिहलानी की डिजाइन की साड़ी पहनी है जिसके साथ ब्लाउज नहीं है। वह अपनी पीठ दिखाते हुए दूसरा सबक दे रही हैं। वोकहती हैं 'Have nothing to hide' यानि छुपाने के लिए कुछ भी नहीं।

5 life lessons with yours truly 😂 (I'm so funny) haha Check out a copy of @InStyle July 2019 on stands today pic.twitter.com/N8NfQyIUgd — PRIYANKA (@priyankachopra) June 14, 2019

प्रियंका चोपड़ा बोलीं 'साड़ी नॉट सॉरी'

तीसरे टेक में प्रियंका ने सब्यसाची की डिजाइनर साड़ी पहनी हुई है। साड़ी दिखाते हुए प्रियंका कह रही हैं- Saree not Sorry यानि साड़ी पहनिए सॉरी मत फील करिेए। प्रियंका पूरे वीडियो में खिलखिलाती नजर आ रही हैं। प्रियंका के फैंस उनके इस वीडियो को खूब पसंद कर रहे हैं।

घुंगरू बांधकर शोर करती दिखीं प्रियंका

अपने चौथे सबक में प्रियंका कहती हैं- Make some noise और पैरों में बंधे घुंघरू दिखाती हैं। वह घुंघरी से जोर का शोर कर थिरकती हैं और हंसती हैं। अगले टेक में वे कहती हैं - 'When you have difference, patch it up! So funny, I'm so funny!' यानि अगर डिफरेंसेज हैं तो उसपर पैच लगाइये और फिर वे अपनी पैच्ड जींस दिखाती हैं और जोर से हंसती हैं।