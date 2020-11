JNU के दीक्षांत समारोह में बोले राष्ट्रपति, यहां के छात्र दुनिया में छोड़ रहे हैं छाप

India

oi-Kapil Tiwari

नई दिल्ली। महामहिम राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद बुधवार को दिल्ली की जवाहर लाल नेहरू यूनिवर्सिटी (Jawaharlal Nehru University) के दीक्षांत समारोह (Convocation Ceremony) में शामिल हुए। रामनाथ कोविंद ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कार्यक्रम अटैंड किया। इस दौरान राष्ट्रपति ने जेएनयू के छात्रों की तारीफ की। उन्होंने कहा कि यहां के छात्र पूरी दुनिया में अपनी छाप छोड़ चुके हैं।

राष्ट्रपति ने जेएनयू को इन क्षेत्रों में बताया सर्वश्रेष्ठ

रामनाथ कोविंद ने कहा कि इस यूनिवर्सिटी से जुड़े हर एक व्यक्ति ने सामाजिक विज्ञान से लेकर प्रौद्योगिकी और शैक्षणिक क्षेत्र में जो कामयाबी हासिल की हैं, मैं उनकी सराहना करता हूं। उन्होंने कहा कि यहां के शिक्षण और रिसर्च दोनों ने ही एकेडमिक्स की दुनिया पर असर छोड़ा है।

I appreciate every person associated with JNU for setting high standards in various academic domains ranging from social sciences to technology. Both teaching & research here, have made an impact in the world of academics: President Ram Nath Kovind, JNU Convocation Ceremony, 2020 pic.twitter.com/u7xF4zqt8Z