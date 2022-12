'समझ और दृष्टिकोण को व्यापक बनाने के लिए पढ़ें ज्यादा से ज्यादा किताबें', छात्रों से बोलीं राष्ट्रपति मुर्मू

राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने मंगलवार को छात्रों के एक समूह को संबोधित किया था। इस दौरान उन्होंने छात्रों से खूब किताबें पढ़ने की अपील की। उन्होंने कहा कि ज्यादा किताबें पढ़ने की वजह से समझ बढ़ती है।

राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने मंगलवार को आजादी का अमृत महोत्सव के तहत आयोजित एक समारोह में केशव मेमोरियल एजुकेशनल सोसाइटी के छात्रों और संकाय सदस्यों को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने छात्रों में अच्छे आचरण के विकास और अच्छा नागरिक बनने के लिए मूल्य शिक्षा को सिखाने के विषय पर जोर दिया। राष्ट्रपति मुर्मू ने छात्रों से ज्यादा से ज्यादा किताबें पढ़ने को कहा। उन्होंने कहा कि ज्यादा से ज्यादा किताबें पढ़ने से सोच और समझ में विस्तार होता है।

