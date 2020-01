JDU से निकाले जाने के बाद प्रशांत किशोर बोले- 11 फरवरी को आगे के प्लान का करूंगा खुलासा

India

oi-Rahul Kumar

नई दिल्ली। जनता दल यूनाइटेड ने चुनावी रणनीतिकार और पार्टी के उपाध्यक्ष रहे प्रशांत किशोर पार्टी से बाहर कर दिया है। जेडीयू से निकाले जाने के बाद राजनीतिक गलियारों में उन्हें लेकर कई तरह का चर्चाएं चल रही है। ऐसी खबरें हैं कि, वह तृणमूल कांग्रेस में शामिल हो सकते हैं। जेडीयू से निकलने जाने के बाद पहली बार मीडिया से बात करते हुए प्रशांत किशोर ने कहा कि, मैं अपना आगे का प्लान 11 फरवरी को बताउंगा।

प्रशांत किशोर ने गुरुवार को मीडिया से बात करते हुए कहा कि, मैं औपचारिक रूप से 11 फरवरी को पटना (बिहार) में भविष्य की अपनी योजनाओं के बारे में बोलूंगा। तब तक मैं किसी से कुछ नहीं बोल रहा हूं। बता दें कि, कल प्रशांत किशोर को 'पार्टी विरोधी गतिविधियों' में शामिल होने के आरोप में जद (यू) से निष्कासित कर दिया गया था। प्रशांत किशोर के अलावा पार्टी ने पवन वर्मा को बाहर का रास्ता दिखा दिया था।

Prashant Kishor: I will formally speak about my plans for the future on 11th February in Patna (Bihar). Until then I am not speaking to anyone. (file pic)

Prashant Kishor was yesterday expelled from JD(U) on the grounds of indulging in 'anti-party activities'. pic.twitter.com/NHBhRzafFH