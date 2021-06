National Doctors' Day पर पीएम मोदी देश के डॉक्टरों को करेंगे संबोधित, IMA आयोजित करेगा कार्यक्रम

India

oi-Kapil Tiwari

नई दिल्ली, जून 30। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 1 जुलाई नेशनल डॉक्टर्स डे के मौके पर इंडियन मेडिकल एसोसिएशन (IMA) के एक कार्यक्रम में IMA के डॉक्टरों को संबोधित करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बुधवार को ट्विटर के जरिए ये जानकारी दी। उन्होंने कहा कि कोरोना के खिलाफ लड़ाई में भारतीय डॉक्टरों ने जो प्रयास किए हैं, उनपर हमें गर्व है। पीएम ने कहा कि 1 जुलाई का दिन 'Doctor Day' के रूप में मनाया जाता है, ऐसे में कल दोपहर 3 बजे IMA के द्वारा आयोजित एक कार्यक्रम में मैं डॉक्टर कम्युनिटी को संबोधित करूंगा।

India is proud of the efforts of all doctors in fighting COVID-19. 1st July is marked as National Doctors Day. At 3 PM tomorrow, will address the doctors community at a programme organised by @IMAIndiaOrg.