बच्ची का अपने पिता को संदेश, पीएम मोदी ने साझा किया वीडियो, बोले- आप भी देखिए

नई दिल्ली। जालेवा कोरोना वायरस संक्रमण के खिलाफ भारत ने निर्णायक जंग छेड़ रखी है। पूरे देश को 21 दिन के लिए लॉकडाउन कर दिया गया है ताकि यह संक्रमण लोगों में ना फैले। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस जंग की कमान संभाल रखी है। पीएम मोदी लगातार लोगों से इस वायरस के खिलाफ एकजुट होकर लड़ने की अपील कर रहे हैं। 24 मार्च को पीएम मोदी ने राष्ट्र के नाम संबोधन में कहा था कि हम सबको एकजुट होकर इस वायरस के खिलाफ लड़ना है, हमे इस संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए घर में ही रहना होगा।

Trust India’s youth to show the way when it comes to ensuring a healthier tomorrow.

Will you pay heed to what our youth have to say? #IndiaFightsCorona pic.twitter.com/BJOgbYbr64