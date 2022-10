PM Modi in Ujjain Live: पीएम मोदी आज महाकाल कॉरिडोर प्रोजेक्ट का करेंगे उद्घाटन

India

PM Modi in Ujjain Live, Mahakal Corridor: आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उज्जैन में 856 करोड़ रुपये की लागत से बने 'महाकाल कॉरिडोर प्रोजेक्ट' का उद्घाटन करेंगे। पीएम मोदी आज शाम 6 बजे पीएम उज्जैन पहुंचेंगे। उद्घाटन के बाद वह एक जनसभा को भी संबोधित करेंगे। उज्जैन में पीएम के आगमन को लेकर सारी तैयारियां हो चुकी हैं। इस बड़ी खबर पर हमारी नजर बनी हुई है। पल-पल के अपडेट के लिए पेज को रीफ्रेश करते रहें।

Prime Minister Narendra Modi will visit Ujjain to inaugurate the first phase of the 'Mahakal Lok' corridor today. here is live updates. please have a look.