PM मोदी ने दी गुरु गोविंद सिंह जी के प्रकाश पर्व की बधाई, जानें बाकी नेताओं ने क्या कहा?

oi-Pallavi Kumari

नई दिल्ली, 09 जनवरी: आज देशभर में गुरु गोविंद सिंह जयंती मनाई जा रही है। गोविंद सिंह जी का प्रकाश पर्व गुरु गोविंद सिंह के जन्म के दिन मनाया जाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने श्री गुरु गोविंद सिंह जी के प्रकाश पर्व की बधाई दी है। इस साल गुरु गोविंद सिंह की जयंती 9 जनवरी 2022 को पड़ी है। गुरु गोविंद सिंह सिखों के दसवें और अंतिम गुरु थे।22 दिसंबर, 1666 को पटना में जन्मे दसवें गुरु का जन्म सोढ़ी खत्री परिवार में हुआ था। उनकी जयंती को प्रकाश पर्व के नाम से भी जाना जाता है। तारीख नानकशाही कैलेंडर के अनुसार तय की जाती है और दिसंबर और जनवरी के बीच आती है। अपने पिता और सिखों के नौवें गुरु, गुरु तेग बहादुर जी की शहादत के बाद, नौ साल की उम्र में गुरु गोविंद सिंह को 'गुरु गद्दी' में विराजमान किया गया था।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट किया, ''श्री गुरु गोविंद सिंह जी के प्रकाश पर्व की बधाई। उनका जीवन और संदेश लाखों लोगों को शक्ति देता है। मैं इस तथ्य को हमेशा संजो कर रखूंगा कि हमारी सरकार को उनके 350वें प्रकाश उत्सव को मनाने का अवसर मिला है। उस समय की मेरी पटना यात्रा की कुछ झलकियां साझा कर रहा हूं।''

Greetings on the Parkash Purab of Sri Guru Gobind Singh Ji. His life and message give strength to millions of people. I will always cherish the fact that our Government got the opportunity to mark his 350th Parkash Utsav. Sharing some glimpses from my visit to Patna at that time. pic.twitter.com/1ANjFXI1UA