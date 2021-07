India

oi-Bhavna Pandey

नई दिल्ली, 15 जुलाई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी में आज एक अत्याधुनिक केंद्र का उद्घाटन किया। जिसके बारे में मोदी ने कहा ये केंद्र सम्मेलनों के लिए एक आकर्षक गंतव्य और पर्यटकों और व्यापारियों को शहर में खींचेगा। प्रधानमंत्री ने अपने फेसबुक अकाउंट पर इमारत के हवाई दृश्यों को भी साझा किया।

"रुद्राक्ष" नाम का अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और सम्मेलन केंद्र प्राचीन शहर की सांस्कृतिक समृद्धि की एक झलक पेश करेगा। शिव की नगरी में बने इस केंद्र के बारे अधिकारियों ने कहा कि केंद्र में 108 रुद्राक्ष लगाए गए हैं, इसकी छत शिव लिंग की नकल करती है, अधिकारियों ने कहा कि इमारत एलईडी रोशनी से संचालित है।

उद्घाटन समारोह के दौरान पीएम मोदी ने कहा "अब जब काशी पिछले 7 वर्षों में इतनी विकास परियोजनाओं से सुशोभित हो रहा है, तो रुद्राक्ष के बिना यह अलंकरण कैसे पूरा हो सकता है? अब जब काशी ने यह रुद्राक्ष पहना है, तो काशी का विकास और अधिक चमकेगा, और काशी की अधिक सुंदरता बढ़ेगी।

उन्‍होंने कहा "एक और व्यक्ति है जिसका मैं आज उल्लेख करना नहीं भूल सकता। जापान से मेरे एक अन्य मित्र - शिंजो आबे। जब वह प्रधान मंत्री के रूप में काशी आए, तो मैंने उनसे रुद्राक्ष के विचार पर चर्चा की। उन्होंने तुरंत अधिकारियों को इस परियोजना पर काम करने के लिए निर्देश दिए।

पीएम मोदी ने काशी को दिया 'रुद्राक्ष' सेंटर का तोहफा, बोले- हमारा सबसे भरोसेमंद दोस्त है जापान

बता दें 2.87 हेक्टेयर भूमि पर पॉश सिगरा क्षेत्र में स्थित, दो मंजिला संरचना में 1,200 लोगों के बैठने की क्षमता है।अधिकारियों का कहना है कि इसका उद्देश्य अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन केंद्र में लोगों के बीच सामाजिक और सांस्कृतिक बातचीत के अवसर प्रदान करना है। उनका कहना है कि यह अपने पर्यटन क्षेत्र को विकसित करके शहर की प्रतिस्पर्धात्मकता को मजबूत करेगा। यह अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों, प्रदर्शनियों और संगीत समारोहों और अन्य कार्यक्रमों के आयोजन के लिए आदर्श है। उन्होंने कहा कि गैलरी वाराणसी की कला, संस्कृति और संगीत को दर्शाती भित्ति चित्र प्रदर्शित करती है। जापान इंटरनेशनल कोऑपरेशन एजेंसी की सहायता से निर्मित कन्वेंशन सेंटर को जरूरत पड़ने पर छोटे स्थानों में विभाजित किया जा सकता है।

I am delighted to be inaugurating a convention centre Rudraksh in Varanasi. Constructed with Japanese assistance, this state-of-the-art centre will make Varanasi an attractive destination for conferences thus drawing more tourists and businesspersons to the city. pic.twitter.com/ExoBLO6sp3