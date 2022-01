देश में अब 26 दिसंबर को मनेगा 'वीर बाल दिवस', प्रकाश पर्व पर PM मोदी का बड़ा ऐलान

India

oi-Pallavi Kumari

नई दिल्ली, 09 जनवरी: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने घोषणा की है कि 26 दिसंबर को वीर बाल दिवस के रूप में हर साल मनाया जाएगा। पीएम मोदी ने खास घोषणा गुरु गोविंद सिंह जयंती (प्रकाश पर्व) के दिन की है। पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा, ''यह साहिबजादों के साहस और न्याय के लिए उनकी खोज के लिए एक उपयुक्त श्रद्धांजलि है।'' पीएम नरेंद्र मोदी ने ट्वीट कर कहा, ''माता गुजरी, श्री गुरु गोबिंद सिंह जी और 4 साहिबजादों की वीरता और आदर्श लाखों लोगों को शक्ति देते हैं। वे अन्याय के आगे कभी नहीं झुके। उन्होंने एक ऐसी दुनिया की कल्पना की जो समावेशी और सामंजस्यपूर्ण हो। अधिक से अधिक लोगों को इनके बारे में जानना समय की मांग है।"

पीएम मोदी ने अपने एक अन्य ट्वीट में कहा, ''वीर बाल दिवस' उसी दिन होगा जिस दिन साहिबजादा जोरावर सिंह जी और साहिबजादा फतेह सिंह जी एक दीवार में जिंदा सील कर शहीद हुए थे। इन दोनों महानुभावों ने धर्म के महान सिद्धांतों से विचलित होने के बजाय मृत्यु को प्राथमिकता दी है।''

