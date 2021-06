'फ्लाइंग सिख' मिल्खा सिंह का निधन, PM मोदी ने जताया दुख

India

oi-Love Gaur

नई दिल्ली, जून 19: भारत के महान धावक मिल्खा सिंह का शुक्रवार देर रात 91 साल की उम्र में निधन हो गया। वो करीब एक महीने से कोरोना से जंग लड़ रहे थे। मिल्खा सिंह के निधन की खबर के बाद पूरे देश में शोक का माहौल है। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महान धावक मिल्खा सिंह के निधन पर शोक व्यक्त किया है।

पीएम मोदी ने अपने ट्वीट में मिल्खा सिंह के साथ फोटो साझा करते हुए लिखा कि मिल्खा सिंह जी के निधन से हमने एक महान खिलाड़ी खो दिया, जिन्होंने अनगिनत भारतीयों के दिलों में एक विशेष स्थान बनाया था। उनके प्रेरक व्यक्तित्व ने खुद को लाखों लोगों का प्रिय बना दिया। उनके निधन से आहत हूं।

In the passing away of Shri Milkha Singh Ji, we have lost a colossal sportsperson, who captured the nation’s imagination and had a special place in the hearts of countless Indians. His inspiring personality endeared himself to millions. Anguished by his passing away. pic.twitter.com/h99RNbXI28

वहीं अपने दूसरे ट्वीट में मोदी ने लिखा कि अभी कुछ दिन पहले ही मेरी मिल्खा सिंह जी से बात हुई थी। मुझे नहीं पता था कि यह हमारी आखिरी बातचीत होगी। कई नवोदित एथलीट उनकी जीवन यात्रा से ताकत हासिल करेंगे। उनके परिवार और दुनिया भर में कई प्रशंसकों के प्रति मेरी संवेदनाएं।

राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद का बयान

राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने कहा कि खिलाड़ी मिल्खा सिंह के निधन से मेरा दिल दुख से भर गया है। उनके संघर्ष और चरित्र की ताकत की कहानी भारतीयों की पीढ़ियों को प्रेरित करती रहेगी। उनके परिवार के सदस्यों और अनगिनत प्रशंसकों के प्रति मेरी गहरी संवेदना है।

गृह मंत्री ने जताया शोक

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने महान भारतीय धावक मिल्खा सिंह के निधन पर शोक व्यक्त किया है। सिंह विश्व एथलेटिक्स पर एक अमिट छाप छोड़ी है। राष्ट्र उन्हें हमेशा भारतीय खेलों के सबसे चमकीले सितारों में से एक के रूप में याद रखेगा। उनके परिवार और अनगिनत प्रशंसकों के प्रति गहरी संवेदना।

खेल मंत्री ने जताया दुख

पूर्व भारतीय धावक मिल्का सिंह के परिवार के प्रति संवेदना व्यक्त करते हुए केंद्रीय खेल मंत्री किरेन रिजिजू ने ट्वीट करते हुए लिखा कि हम आपकी आखिरी इच्छा पूरी करेंगे। भारत ने अपना सितारा खो दिया है। मिल्खा सिंह जी हमें छोड़ गए हैं, लेकिन वह हर भारतीय को भारत के लिए चमकने के लिए प्रेरित करते रहेंगे।

भारत के महान धावक मिल्खा सिंह का कोरोना से निधन

Upset and saddened to hear of Milkha Singh Ji’s demise. It marks the end of an era and India & Punjab are poorer today. My condolences to the bereaved family & millions of fans. The legend of the Flying Sikh will reverberate for generations to come. Rest in peace Sir! pic.twitter.com/7yK8EOHUnS