India

oi-Bhavna Pandey

हैदराबाद, 29 मई: कुछ लोग बिरयानी बहुत पसंद करते है। ऐसे ही एक शख्‍स ने हाल ही में एक बिरयानी ऑर्डर की और ट्वीटर पर शिकायत की कि ज़ोमैटो से ऑर्डर की गई बिरयानी और इससे असंतुष्ट होने के बारे में शिकायत की, इतना ही नहीं उनसे अपनी इस शिकायत को अपने ट्वीट में नगर प्रशासन मंत्री केटी रामाराव को भी टैग किया। उसकी शिकायत पढ़कर मंत्री जी अचंभित हो गए और उन्‍होंने इस यूसर को रिएक्‍ट भी किया। जिसके बाद इस मैसेज पर लोग जमकर कमेंट कर रहे हैं।

And why am I tagged on this brother? What did you expect me to do 🤔🙄 https://t.co/i7VrlLRtpV