Parliament Winter Session: लोकसभा और राज्यसभा की कार्यवाही एक हफ्ते पहले अनिश्चित काल के लिए स्थगित

संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही को शुक्रवार सुबह अनिश्चितकाल तक के लिए स्थगित कर दिया गया है। पहले इसके लिए 29 दिसंबर की तारीख तय की गई थी, लेकिन आज कार्यवाही शुरू होने से पहले ही यह फैसला लिया गया है।

Parliament Winter Session 2022 adjourned sine die: संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही शुक्रवार सुबह तय समय से एक हफ्ते पहले अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दी गई है। संसद का शीतकालीन सत्र इस साल 7 दिसंबर को शुरू हुआ था और 23 दिसंबर को इसे स्थगित कर दिया गया है। वैसे शीतकालीन सत्र के लिए इस बार 29 दिसंबर तक के लिए तारीख निश्चित की गई थी। लोकसभा की कार्यवाही तय समय से 6 दिन पहले स्थगित हुई है। जानकारी के मुताबिक लोकसभा को अनिश्चितकाल के लिए स्थगित करने का फैसला बिजनेस एडवाइजरी कमिटी की बैठक में लिया गया है, जिसकी अध्यक्षता लोकसभा के स्पीकर ओम बिरला ने की है। इसमें सरकार और विभिन्न दलों के प्रतिनिधि होते हैं, जहां पर सत्र को छोटा करने का निर्णय लिया गया है।

