Budget Session 2023: 'गुलामी मानसिकता से आजाद हो रहा देश', जानिए राष्ट्रपति मुर्मू के अभिभाषण की खास बातें

राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि 'सरकार के लगभग नौ वर्षों में भारत के लोगों ने अनेक सकारात्मक परिवर्तन पहली बार देखे हैं, आज हर भारतीय का आत्मविश्वास शीर्ष पर है।'

India

oi-Ankur Sharma

Budget 2023, Economic Survey 2022-23: आज से बजट सत्र की शुरुआत हुई है,आज वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण संसद में इकनॉमिक सर्वे पेश करेंगी। सत्र की शुरुआत राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के अभिभाषण से हुई। दोनों सदनों को संबोधित करते हुए राष्ट्रपति ने कहा कि 'सरकार के लगभग नौ वर्षों में भारत के लोगों ने अनेक सकारात्मक परिवर्तन पहली बार देखे हैं, आज हर इंडियन का आत्मविश्वास चरम पर है, आज दुनिया का भारत देश के प्रति नजरिया बदला है, ये युग निर्माण का अवसर है, हमें भारत को आत्मनिर्भर बनाना है और लगाकर इस ओर प्रयास करना है।' आपको बता दें कि ये राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का पहला अभिभाषण था।

पढ़ें राष्ट्रपति मुर्मू के अभिभाषण के प्रमुख अंश

सरकार की प्राथमिकता किसान

राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने अपने अभिभाषण में सबसे पहले किसानों की बात की उन्होंने साफ तौर पर कहा कि 'किसान ही हमारे सरकार की प्राथमिकता हैं, दशकों से देश के 11 करोड़ छोटे किसान इग्नोरेंस का शिकार रहे हैं लेकिन अब हमारी सरकार उन्हें संवारने और समृद्ध बनाने पर काम कर रही है। हमारी कोशिश देश के अन्नदाताओं को सुखी रखने की है।'

PM गरीब कल्याण अन्न योजना

अपने अभिभाषण में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने PM गरीब कल्याण अन्न योजना की बात की और कहा कि 'हमारी सरकार ने इस योजना को आगे बढ़ाने की है। हमारी सरकार गरीब, दलित, पिछड़े,आदिवासी समाज उन्नति के लिए काम कर रही है। हमारा प्रयास देश के हर वर्ग को विकास के पथ पर लाने की है।'

आयुष्मान भारत योजना

राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि 'आयुष्मान भारत योजना ने आज देश की तस्वीर बदल दी है। ये विकास की ओर सार्थक कदम है। आज लाखों लोग इस योजना का लाभ उठा रहे हैं। इसने देश की विकास की तस्वीर को नई दिशा दी है।'

जल जीवन मिशन

राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि 'आज देश के करीब सवा तीन करोड़ घरों तक पानी पहुंचा है। ये सरकार की नई सोच का नतीजा है, आज घर-घर जल पहुंच रहा है और हम जहां नहीं पहुंचे हैं वहां पर भी जल्द ही पहुंच जाएंगे।'

जन-जन तक पहुंची मूल सुविधाएं

राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि 'सरकार हर वर्ग के बारे में सोच रही है और इसी वजह से आज जन-जन तक पहुंची हैं, लोगों को योजनाओं के बारे में पता चल रहा है और वो इसका लाभ भी उठा रहे हैं। सरकार की कोशिशें रंग ला रही है।'

वन नेशन वन राशन कार्ड'

राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि 'वन नेशन वन राशन कार्ड ने देश की व्यवस्था में बड़ा सुधार किया है, आज देश में एक पारदर्शी व्यवस्था है। लोगों का व्यवस्था पर विश्वास बना है और काला बाजारी पर रोकथाम लगी है।'

निर्णायक सरकार की पहचान

राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि 'चाहे सर्जिकल स्ट्राइक का मुद्दा हो या फिर आतंकवाद का, LOC से लेकर LAC तक हर दुस्साहस के कड़े जवाब देने तक धारा 370 से तीन तलाक तक, मेरी सरकार की पहचान एक निर्णायक सरकार की रही है। आज भारत चुप बैठने वालों में से नहीं है बल्कि वो जवाब देने वालों में से एक है, वो सशक्त और मजबूत है।'

स्थाई शांति के लिए अनेक सफल कदम उठाए

राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि 'हमारी सरकार ने देश में स्थाई शांति के लिए अनेक सफल कदम उठाए हैं, नॉर्थ ईस्ट और जम्मू कश्मीर की आज तस्वीर बदली है, आतंकवाद पर लगाम कसने का हर प्रयास सरकार कर रही है और हमें भरोसा है कि हम सफल होंगे।'

'बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ' अभियान

राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि 'आज देश में पहली बार पुरुषों की तुलना में महिलाओं की संख्या अधिक हुई है, बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ अभियान की सफलता को सभी अच्छी तरह से जानते हैं। आज कोई क्षेत्र ऐसा नहीं जहां देश की बेटियों ने कमाल ना किया हो, नभ, जल और थल में देश की बेटियों ने देशवासियों को गौरवान्वित किया है।'

गुलामी मानसिकता से मुक्ति मिल रही- द्रौपदी मुर्मू

राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि 'आज देश आजादी के अमृतकाल में नए संकल्प के साथ आगे बढ़ रहा है। देश गुलामी मानसिकता से आजाद हो रहा है। आज उसकी सोच बदली है और वो पूरे आत्मविश्वास और जोश के साथ हर चुनौती का सामना कर रहा है। आज देश में मेट्रो नेटवर्क बढ़ा है, ट्रेनें पहुंच रही हैं, नए वॉटरवे बन रहे हैं, ये विकास की ओर बढ़ता कदम है।'

Economic Survey: आखिर क्यों अहम है आर्थिक सर्वे, क्या है इसका इतिहास और महत्व

Parliament Budget session 2023 | President Draupadi Murmu | Nirmana Sitharaman | वनइंडिया हिंदी

English summary

Parliament Budget Session 2023 : We have to build an India that will be 'aatmanirbhar' said President Droupadi Murmu. her is full details.