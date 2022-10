धान की सरकारी खरीद ने बढ़ाई किसानों की उम्मीद, सिर्फ 9 दिनों में पिछले साल का रिकॉर्ड टूटा

India

oi-Anjan Kumar Chaudhary

धान की पैदावार घटने को लेकर इस बार अबतक काफी आशंकाएं जताई जा रही थीं। खासकर धान उत्पादक राज्यों जैसे कि यूपी, बिहार और झारखंड में मानसून में कम बारिश की वजह से इसकी फसल काफी प्रभावित हुई है, जिसके चलते उत्पादन घटने का डर सता रहा है। यही वजह कि केंद्र सरकार ने चावल के निर्यात के खिलाफ भी कुछ सख्त कदम उठाए हैं। लेकिन, हरियाणा में पिछले रविवार तक धान की जो खरीद हुई है, वह तमाम आशंका के बिल्कुल विपरीत है और किसानों के लिए बहुत बड़ा शुभ संकेत माना जा रहा है।

,Paddy:The three states are witnessing a significant increase in the procurement of paddy. Haryana has procured many times more in just 9 days than last year and this figure is more than two times across the country