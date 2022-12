विजयवाड़ा: स्विमिंग पूल में क्लोरिन गैस लीकेज से 10 से अधिक बच्चे बीमार, एक की हालत गंभीर

विजयवाड़ा नगरपालिका के एक स्विमिंग पूल में क्लोरिन गैस के लीक होने से 10 से अधिक बच्चे बीमार पड़ गए हैं। बच्चों की हालत गंभीर बताई जा रही है। सभी की उम्र 8-14 साल है।

आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा से एक बड़ा हादसा सामने आया है, जिसमें 10 से अधिक छात्रों की जान खतरे में पड़ गई। दरअसल, विजयवाड़ा नगरपालिका के एक स्विमिंग पूल में क्लोरिन गैस के लीक होने से 10 से अधिक बच्चे बीमार पड़ गए हैं। बच्चों की हालत गंभीर बताई जा रही है। 8-14 साल की उम्र के सभी बच्चों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। यह जानकारी स्विमिंग पूल अकेडमी के पर्यवेक्षक की ओर से दी गई है।

जानकारी के मुताबिक, यह हादसा बुधवार का है। पर्यवेक्षक ने बताया कि जब बच्चे स्विमिंग पूल में प्रैक्टिस कर रहे थे तो गलती से क्लोरिन गैस लीक हो गई और यह बच्चे बीमार हो गए। अधिकारी ने बताया कि सभी बच्चे 50 मीटर के पूल में तैर रहे थे और 25 मीटर के पूल के एक टैंकर से क्लोरीन गैस का रिसाव हुआ। बच्चे 11 दिसंबर को एलुरु में होने वाली प्रतियोगिताओं की तैयारी कर रहे थे।

स्विमिंग पूल अकेडमी के पर्यवेक्षक रामबाबू ने बताया है कि यह घटना बुधवार सुबह साढ़े आठ बजे के करीब की है, जब कुछ छात्र पूल में स्विमिंग करने के लिए आए। उन्होंने बताया कि उन्हें 11 दिसंबर को होने वाली अपनी प्रतियोगिता की प्रैक्टिस करनी है, मैंने उनसे नगरपालिका आयुक्त से अनुमति लेने के लिए कहा और बच्चों ने कहा कि उनके पास अनुमति है।"

रामबाबू ने बताया कि 10 बीमार बच्चों को सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जबकि एक बच्चा प्राइवेट अस्पताल में भर्ती है। उसकी हालत गंभीर बताई जा रही है। वहीं अन्य छात्रों की हालत भी स्थिर है, लेकिन इस पूरे मामले में बच्चों के अभिभावकों का कहना है कि क्लोरीन सिस्टम के रखरखाव व प्रबंधन की लापरवाही से यह हादसा हुआ है। पैरेंट्स का कहना है कि यह गैस लीकेज पुराने उपकरण और पुराने गैस सिलेंडर के कारण हुआ। इसे बाद में कंट्रोल किया गया।

