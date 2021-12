12 सांसदों का निलंबन रद्द करने को लेकर संसद परिसर में विपक्ष का धरना प्रदर्शन, राहुल गांधी भी मौजूद

India

नई दिल्ली, 01 दिसंबर। संसद में शीतकालीन सत्र का आज (बुधवार) तीसरा दिन है, लेकिन विपक्ष के हंगामों और लोकसभा और राज्यसभा की कार्यवाही में बाधा आई जिसकी वजह से दिन का पहला सेशन सदन हंगामें की भेंट चढ़ गया। इस बीच राज्यसभा के निलंबित 12 विपक्षी सदस्य सांसद ससंद परिसर में धरने पर बैठ गए, जबकि कांग्रेस नेता राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे समेत अन्य विपक्षी नेताओं ने सांसदों के निलंबन को लेकर संसद में गांधी प्रतिमा के सामने विरोध प्रदर्शन किया।

गौरतलब है कि शीतकालीन सत्र के पहले दिन ही 12 विपक्षी सांसदों को सदन से निलंबित कर दिया गया था। इसके बाद से विपक्ष लगातार लोकसभा और राज्यसभा में हंगामा कर रहा है। विपक्ष के नेता और राज्यसभा सांसद मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा, 'हम राज्यसभा के 12 विपक्षी सदस्यों का निलंबन रद्द करने की मांग कर रहे हैं। हम एक बैठक करेंगे और भविष्य की कार्रवाई तय करेंगे।' निलंबन के विरोध में विपक्षी सांसदों के बीच कांग्रेस सांसद राहुल गांधी भी नजर आए।

We are demanding the revocation of suspension of 12 Opposition members of the Rajya Sabha. We will hold a meeting and decide the future course of action: Leader of Opposition Rajya Sabha, Mallikarjun Kharge