OneIndia Knowledge: सुप्रीम कोर्ट का कॉलेजियम सिस्टम क्या है ? जानिए

Collegium System of Supreme Court: भारत में उच्च न्यायपालिका में जजों की नियुक्ति के लिए सुप्रीम कोर्ट का कॉलेजियम सिस्टम पिछले करीब 24 वर्षों से प्रभावी है। बीच में राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग कानून के तहत इस व्यवस्था को बदलने की भी केंद्र सरकार की ओर से कोशिश की गई थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इसे अपनी स्वतंत्रता में दखल माना और उस कानून को ही रद्द कर दिया। यानि पिछले करीब ढाई दशकों से कॉलेजियम सिस्टम के माध्यम से ही देश में जजों की नियुक्तियां हो रही है, जिसके प्रस्ताव को कानून मंत्रालय के पास भेजा जाता है और आमतौर पर उसी पर ही राष्ट्रपति की मंजूरी मिलती है।

English summary

Collegium System of SC:This system of appointment of judges in the higher judiciary has been in effect since 1998. Under this arrangement, the collegium of five judges of the SC has almost a monopoly in matters of appointment