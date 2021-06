Nusrat Jahan Row: साड़ी के स्टोर पर हुई थी नुसरत और निखिल की पहली मुलाकात, जन्मदिन पर बोला था ILU

India

कोलकाता, 10 जून। मशहूर बंगाली अभिनेत्री और टीएमसी सांसद नुसरत जहां अपनी टूटती शादी की वजह से चर्चा में हैं, उन्होंने अपनी शादी को ही अमान्य करार दे दिया है। नुसरत जहां का कहना है कि उनके पति निखिल जैन ने उनके पुश्तैनी गहनें बिना बताए उनके लॉकर से निकाल लिए, यहां तक कि उन्होंने इंस्ट्रागाम से अपनी और निखिल की शादी और मधुर पलों की तस्वीरों को भी डिलीट कर दिया है। आपको बता दें कि ये वहीं नुसरत जहां हैं, जो एक साल पहले सबसे ये कहती थीं कि निखिल जैन को पाकर उन्होंने दुनिया की हर खुशी पा ली है, अब उन्हें लाइफ में किसी चीज की चाह नहीं है। निखिल जैन से शादी होना उनके लिए परी कथा के सच होने जैसा है।

Nikhil Jain belongs to a business family associated most notably with the Rangoli Sarees brand. It was through a shoot for his brand that Jain came to know of Nusrat Jahan. read love story.