NPR:ओवैसी के सवाल पर बोले अमित शाह, हम कहेंगे सूरज पूरब से उगता है तो....

India

oi-Anjan Kumar Chaudhary

नई दिल्ली- केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर पर असदुद्दीन ओवैसी की ओर से संदेह जताने पर जोरदार तंज किया है। दरअसल, मंगलवार को जैसे ही ये खबर आई कि सरकार ने नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर को अपडेट करने का फैसला कर रही है तो एआईएमआईएम के सांसद ओवैसी ने बिना वक्त जाया किए इसे एनआरसी का ही दूसरा रूप बता दिया। इसी पर अमित शाह ने कहा है कि वे हमेशा ही हमारे स्टैंड का विरोध करेंगे।

एएनआई को दिए इंटरव्यू में अमित शाह से जब सवाल किया गया कि ओवैसी जैसे नेता तो एनपीआर पर भी सवाल उठा रहे हैं तो उन्होंने जवाब दिया- "अगर हम कहेंगे कि सूरज पूरब से उदित होता है तो वे कहेंगे नहीं-नहीं पश्चिम से होता है। ये उनका स्टैंड होता है। मुझे तो इससे कोई आश्चर्य नहीं होता। फिर भी मैं ओवैसी साहब को भी आश्वस्त करना चाहता हूं देश के गृहमंत्री होने के नाते कि इसका एनआरसी की प्रक्रिया से कोई लेना-देना नहीं है। "

Home Minister Amit Shah to ANI on Asaduddin Owaisi's criticism of #CAA : If we say that the sun rises from the east then Owaisi ji will say no it rises from the west, he always opposes our stand. Still I again assure him that CAA has nothing to do with NRC pic.twitter.com/E6jo7YKzgW

इससे पहले हैदराबाद से सांसद ओवैसी ने आरोप लगाया था कि मोदी सरकार नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर की आड़ में गुप्त रूप से एनआरसी लागू कर रही है। ओवैसी ने मोदी सरकार पर ट्वीट कर आरोप लगाया था कि एनपीआर एनआरसी का पहला चरण है, जिसे हम भारतीय नागरिक रजिस्टर का दूसरा नाम कह सकते हैं। ओवैसी ने आगे लिखा कि, हमें एनपीआर और एनआरसी के बीच संबंध समझने की जरूरत है।

NPR is first step of the National Register of Indian Citizens, which is the other name of nation-wide NRC.

It’s important to understand the link between NPR & NRC [1/n] https://t.co/TBCyBTioZp