निया शर्मा का हैंडबैग गाड़ी से हुआ चोरी, टीवी एक्ट्रेस ने मुंबई पुलिस से मांगी मदद

मुंबई। टेलीविजन की मशहूर अभिनेत्री निया शर्मा का हैंडबैग उनकी गाड़ी से चोरी हो गया है। ये घटना बुधवार को मुंबई के लोअर परेल इलाके में हुई है। 'नागिन' नामक टीवी सीरियल में काम करने वाली अभिनेत्री ने इस बात की जानकारी अपने आधिकारिक ट्विटर अकाउंट पर ट्वीट करके दी है। अपने ट्वीट में उन्होंने अपने हैंडबैग की तस्वीर भी साझा की है। निया शर्मा ने ट्वीट करते हुए मुंबई पुलिस से मदद करने की अपील की है। उन्होंने कहा है, 'मुंबई पुलिस किसी ने सेनापति बापत मार्ग सिग्नल, लोअर परेल में कार से मेरा हैंडबैग ले लिया है... मेरे लिए कोई भी मदद काफी मायने रखती है प्लीज।'

निया शर्मा के इस ट्वीट पर मुंबई पुलिस की ओर से भी जवाब आया। पुलिस ने कहा, 'हमने आपको फॉलो कर लिया है। आपसे अनुरोध है कि इनबॉक्स में अपना नंबर शेयर करें। हम अधिक जानकारी के लिए कुछ समय बाद आपको फोन करेंगे।' इसके कुछ समय बाद निया ने भी पुलिस बल के प्रति आभार व्यक्त किया है। उन्होंने एक अन्य ट्वीट में कहा, 'तुरंत जवाब देने के लिए धन्यवाद।' निया के फैंस उनके साथ हुई इस घटना को लेकर चिंता व्यक्त कर रहे हैं। लोग ट्वीट कर उन्हें दिलासा दे रहे हैं कि वह चिंता ना करें, उनका बैग उन्हें वापस मिल जाएगा।

आपको बता दें निया 'जमाई राजा' नाम के सीरियल में भी दिखाई दी थीं। इस सीरियल में उनके साथ मुख्य भूमिका में रवि दुबे और अचिंत कौर थे। एक ट्विटर यूजर ने निया से कहा है, 'चिंता ना करें आपको जल्द बैग मिल जाएगा।' एक अन्य यूजर ने कहा, 'आप लोगों की चीज भी चोरी होती हैं, लोग सेल्फी और ऑटोग्राफ की जगह बैग ही उठा ले जा रहे हैं।' एक यूजर लिखता है, 'उम्मीद है पुलिस आरोपी को जरूर पकड़ लेगी।' वहीं एक यूजर ने मुंबई पुलिस के जवाब के बाद कहा, 'ओह शिट!! उम्मीद है मुंबई पुलिस जल्द ही चोर को पकड़ लेगी।'

@MumbaiPolice Someone picked my handbag from the car.., at senapati bapat marg signal..lower parel .. any help would mean a lot please. 🙏 pic.twitter.com/Qqp16i3KC4