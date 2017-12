NGT ने हर की पौड़ी, ऋषिकेश में प्लास्टिक को किया बैन, उल्लंघन करने पर 5 हजार जुर्माना

नई दिल्ली। राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एनजीटी) ने शुक्रवार को गंगा नदी के किनारे स्थित हरिद्वार के हर की पौड़ी घाट, ऋषिकेश और उत्तरकाशी के ऊपरी इलाकों में प्लास्टिक के प्रयोग पर बैन लगा दिया। एनजीटी ने इन जगहों पर प्लास्टिक बैग के साथ प्लास्टिक के बने सामानों जैसे- प्लेट, चम्मच आदि पर भी बैन लगाया है। एनजीटी ने इस आदेश का उल्लंघन करने वालों पर 5 हजार रुपये का जुर्माना लगाने का आदेश दिया है।

NGT bans use, sale, purchase & storage of plastic bags & plastic items like plates and spoons etc. along river Ganga in Haridwar's Har Ki Pauri, Rishikesh, till upper areas in Uttarkashi. Fine of Rs.5000 to be imposed on violators. pic.twitter.com/6PguyIBI7y