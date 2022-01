India

नई दिल्‍ली, 10 जनवरी। देश के पांच राज्‍यों में कोरोना महामारी के बीच फरवरी माह में मतदान होंगे। जिसमें से तीन राज्य उत्‍तर प्रदेश, पंजाब और मणिपुर में अभी तक केवल आधी व्‍यस्‍क आबादी को कोविड वैस्‍सीन की दोनों डोज लगी है। सरकार का वेब पोर्टल CoWIN के अनुसार वयस्क आबादी 17 करोड़ होने का अनुमान है, जिनमें से केवल 8.95 करोड़ को ही कोविड वैक्‍सीन की दूसरी डोज लगी है।

बता दें भारत निर्वाचन आयोग ने शनिवार को उत्तर प्रदेश, पंजाब, उत्तराखंड, मणिपुर और गोवा में विधानसभा चुनावों के कार्यक्रम की घोषणा की। मतदान 10 फरवरी से 7 मार्च के बीच होगा और परिणाम 10 मार्च को घोषित किए जाएंगे। दिप्रिंट के टीकाकरण के आंकड़ों के विश्लेषण से पता चलता है कि गोवा और उत्तराखंड को छोड़कर बाकी तीन राज्य वैक्‍सीनेशन के मामले में पिछड़े हुए हैं।

विश्लेषण के आधार पर 2021 की जनगणना 2011 के जनसंख्या अनुमानों के आधार पर वयस्क आबादी को लिया। चूंकि मणिपुर और गोवा के लिए कोई डेटा उपलब्ध नहीं था, इसलिए अनुमानित वयस्क आबादी का आंकड़ा 2011 की जनगणना में 8-80 आयु वर्ग के सभी व्यक्तियों की आयु की गणना करके निकाला गया था।

10 करोड़ डोज अभी बाकी है

इन पांच राज्यों की अनुमानित वयस्क आबादी 18 करोड़ है, जिसके लिए 36 करोड़ वैक्सीन खुराक दी जानी थी - लेकिन अब तक, 26 करोड़ डोज दी गई हैं - और 10 करोड़ खुराक अभी भी बाकी हैं। पंजाब और मणिपुर में, टीके की पहली खुराक पाने वाले लोगों की हिस्सेदारी भी तुलना में कम रही है - क्रमशः 1.75 करोड़ (77प्रतिशत) और 13.4 लाख (56 प्रतिशत)।

English summary

Nearly half the adult population in the poll-bound UP, Punjab and Manipur has not received both doses of the covid vaccine