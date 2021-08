अब बच्चों के टीकाकरण के लिए बनेगा CoWIN का एक और प्लेटफॉर्म, NHA सीईओ ने कही ये बात

India

oi-Love Gaur

नई दिल्ली, 24 अगस्त: देश में कोरोना के खिलाफ युद्धस्तर पर टीकाकरण अभियान चलाया जा रहा है। देश में पिछले 24 घंटों में कोरोना वायरस वैक्सीन की 63,85,298 डोज लगाई गई, जिसके बाद कुल वैक्सीनेशन का आंकड़ा 58,89,97,805 हो गया है। वहीं अब 12 साल से ज्यादा उम्र के बच्चों के वैक्सीनेशन की तैयारी में सरकार हैं। ऐसे में बच्चों के लिए नए वैक्सीन ट्रैकिंग प्लेटफॉर्म पर एनएचए के सीईओ ने बड़ी जानकारी दी।

राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण (एनएचए) के सीईओ डॉ. आरएस शर्मा ने बताया कि CoWIN टीकाकरण पर नजर रखने में बेहद शक्तिशाली साबित हो रहा है। अब हम पूरी तरह से टीकाकरण की निगरानी के लिए इस कार्यक्रम का एक और एग्जांपल बना रहे हैं। अब हम हर बच्चे के टीकाकरण पर नजर रख सकेंगे।

CoWIN is proving to be extremely powerful in keeping track of vaccination details. Now we're basically creating another instance of this programme to monitor immunisation. Now we'll be able to keep track of every child's immunisation: Dr RS Sharma on new vaccine tracking platform pic.twitter.com/B3cNwiuQf1