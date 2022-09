पीएम मोदी चीतों संग मनाएंगे बर्थडे ! नामीबिया से 8 चीतों को लाने के लिए विशेष जंबो जेट B747 तैयार

India

नई दिल्ली, 15 सितंबर : B747 जंबो जेट से आठ चीतों को नामीबिया से भारत लाया जाएगा। विशेष रूप से तैयार किए गए विमान से 8 चीते लाए जाएंगे। नामीबिया की राजधानी विंडहोएक में विशेष जंबो जेट पहले ही आ चुका है। चीतों को पहले जयपुर लाया जाएगा। इसके बाद मध्य प्रदेश के कुनो नेशनल पार्क तक हेलीकॉप्टर से भेजा जाएगा।

इन चीतों को कुनो नेशनल पार्क में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी छोड़ेंगे। समाचार एजेंसी पीटीआई के मुताबिक विशेष रूप से अनुकूलित बी-747 जंबो जेट मध्य प्रदेश के कुनो राष्ट्रीय उद्यान में आठ चीतों को ले जाने के लिए तैयार है। सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं।

नामीबिया की राजधानी विंडहोक में जंबो जेट बी 747 के पहुंचने पर विंडहोक में भारतीय उच्चायोग ने बुधवार को ट्वीट किया, "सद्भावना दूतों को ले जाने के लिए बहादुर भूमि पर एक विशेष विमान उतरा है।" उच्चायोग ने भारत को बाघों का देश करार दिया।

