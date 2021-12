मुंबई में भी ओमिक्रॉन का खतरा? 9 विदेशी मिले कोरोना संक्रमित, वैरिएंट की जांच के लिए भेजा गया सैंपल

India

oi-Pallavi Kumari

मुंबई, 03 दिसंबर: कोरोना वायरस का नया वैरिएंट ओमिक्रॉन दक्षिण अफ्रीका में पाए जाने के बाद दुनियाभर के कई देशों में फैल गया है। कई देशों में ओमिक्रॉन वैरिएंट के खतरे को लेकर हवाई यात्रा और पाबंदियां लगा दी हैं। भारत में भी ओमिक्रॉन वैरिएंट के दो मामले मिले हैं। ओमिक्रॉन वैरिएंट से संक्रमित दोनों मामले कर्नाटक के हैं। इसी बीच मुंबई में भी अब ओमिक्रॉन वैरिएंट का खतरा हो सकता है। मुंबई में एक दक्षिण अफ्रीका के यात्री समेत 9 विदेशी यात्री कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। इन सभी लोगों का ओमिक्रॉन वैरिएंट की जांच के लिए सैंपल भेजा गया है।

बृहन्मुंबई नगर निगम (बीएमसी) ने इसकी जानकारी देते हुए कहा, ''10 नवंबर से 2 दिसंबर के बीच मुंबई अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर पहुंचे दक्षिण अफ्रीका के एक यात्री सहित 9 अंतरराष्ट्रीय यात्री कोविड-19 से संक्रमित पाए गए हैं। उनके सैंपल को वैरिएंट की जांच के लिए भेजे गए हैं।''

9 international travellers including one from South Africa who arrived at Mumbai International Airport between 10th Nov -2nd Dec have tested positive for COVID19. Their samples have been sent for genome sequencing: Brihanmumbai Municipal Corporation pic.twitter.com/sBHFMcv9LK