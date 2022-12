'चीनी घुसपैठ पर चर्चा तक नहीं कर रहे सांसद', वाजपेयी का उदाहरण देकर जयराम रमेश ने बीजेपी पर साधा निशाना

कांग्रेस नेता 1962 के भारत-चीन तनाव के बारे में बात कर रहे थे जब जवाहरलाल नेहरू देश के प्रधान मंत्री थे। वाजपेयी की मांग पर नेहरू चर्चा के लिए तैयार हो गए थे।

कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने रविवार को सत्तारूढ़ राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (NDA) पर कटाक्ष किया। उन्होंने अपने ट्वीट में पूर्व केंद्रीय मंत्री ने इस शीतकालीन सत्र में संसद में हंगामे का एक मौन संदर्भ दिया। विपक्ष ने आरोप लगाया कि सरकार ने उन्हें इस महीने की शुरुआत में भारतीय और चीनी सैनिकों के बीच हुई झड़प पर चर्चा से वंचित कर दिया।

'वाजपेयी की बात माने थे नेहरू'

जयराम रमेश ने अपने ट्वीट में लिखा कि आज अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती है। वह पहले कार्यकाल के सांसद थे, जब उन्होंने नेहरू को एक पत्र पर सह-हस्ताक्षर किए थे, जिसमें चीनी आक्रमण पर चर्चा के लिए निर्धारित समय से पहले संसद बुलाने का अनुरोध किया गया था। उन्होंने आगे कहा कि नेहरू मान गए। अब सांसद चीनी घुसपैठ पर चर्चा तक नहीं कर सकते।

Today is the birth anniversary of Atal Bihari Vajpayee. He was a first term MP when he co-signed a letter to Nehru requesting for Parliament to be convened earlier than scheduled to debate the Chinese invasion. Nehru agreed. Now MPs can't even discuss ongoing Chinese incursions.