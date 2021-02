कांग्रेस नेता ने कंगना रनौत को दी धाकड़ की शूटिंग रोकने की धमकी,एक्ट्रेस बोलीं- ये मुझे नेता बनाकर ही छोड़ेंगे

India

oi-Pallavi Kumari

Kangana Ranaut News: बॉलीवुड एक्ट्रेस कंगना रनौत शुरुआत से ही देश में जारी किसान आंदोलन के खिलाफ रही हैं। सोशल मीडिया पर लगातार उन्होंने अपने पोस्ट के माध्यम से किसान आंदोलन का विरोध किया है। अब इसी को लेकर मध्य प्रदेश के बैतूल जिले में कांग्रेस नेता समीर खान ने कथित तौर पर कंगना रनौत को धमकी दी है। कांग्रेस नेताओं ने धमकी दी कि अगर कंगना रनौत ने अपने किए ट्वीट पर माफी नहीं मांगी तो उनकी फिल्म 'धाकड़' की शूटिंग नहीं करने देंगे। कांग्रेस नेता समीर खान की धमकी के बाद मध्य प्रदेश सरकार के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा है कि राज्य सरकार ये सुनिश्चत करेगी कि शूटिंग के दौरान कंगना रनौत को कोई परेशानी ना हो। वहीं कंगना रनौत ने भी इस पूरे मामले पर ट्वीट कर प्रतिक्रिया दी है। कंगना ने कहा है कि ये कांग्रेस उन्हे नेता बनाकर ही छोड़ेगी।

कांग्रेस नेता समीर खान ने कहा, ''कंगना रनौत ने किसानों को आतंकवादी और चीनी एजेंट कहा है। अगर वह माफी नहीं मांगती हैं या इस मामले पर एफआईआर दर्ज नहीं की जाती है, तो हम 13 फरवरी को सारणी के लिए एक रैली निकालेंगे और उसे फिल्म की शूटिंग नहीं करने देंगे।'' बता दें कि कंगना रनौत की फिल्म 'धाकड़' की बैतूल जिले के सारणी इलाके में शूटिंग चल रही है।

I have spoken to the Betul SP regarding threats by Youth Congress workers of Chicholi. Congress' attempts to disturb peace will not be tolerated. We will ensure that 'behen beti' Kangana doesn't face any problem: Madhya Pradesh Home Minister Narottam Mishra (11.02) pic.twitter.com/cbaD3cV69I