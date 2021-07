जनता पर बैक टू बैक महंगाई की मार, अमूल के बाद अब मदर डेयरी ने 2 रुपये बढ़ाए दूध के दाम

India

oi-Ashutosh Tiwari

नई दिल्ली, 10 जुलाई: लॉकडाउन से त्रस्त जनता को उम्मीद थी कि केंद्र सरकार उन्हें आने वाले दिनों में महंगाई से राहत दिलाएगी, लेकिन सारा मामला उल्टा पड़ गया है। पेट्रोल-डीजल की बढ़ी कीमतों का असर अब रोजमर्रा की चीजों पर साफतौर पर दिखने लगा। जिसके चलते मदर डेयरी ने सभी तरह के दूध के दाम में 2 रुपये प्रति लीटर का इजाफा किया है। ये बढ़ोतरी रविवार से लागू होगी। कुछ दिनों पहले अमूल ने भी दो रुपये की बढ़ोतरी की थी।

दाम बढ़ने के बाद रविवार से फुल क्रीम दूध के लिए आपको 55 रुपये प्रति लीटर की जगह 57 रुपये चुकाने होंगे। वहीं अगर आप टोंड मिल्क लेते हैं, तो आपको 45 की जगह 47 रुपये (प्रति लीटर) देने होंगे। इसके अलावा डबल टोंड दूध 39 की जगह 41 रुपये में मिलेगा, जबकि गाय का दूध 47 की जगह 49 रुपये का हो गया है। दूध की कीमतों में बढ़ोतरी से साफ है कि आने वाले दिनों में इससे बनने वाले सामान जैसे- मिठाई, खोया आदि में भी बढ़ोतरी होनी तय है। मदर डेयरी के मुताबिक इससे पहले दिसंबर 2019 में दूध के दाम बढ़े थे।

Mother Dairy raises its liquid milk prices by Rs 2/litre in Delhi NCR with effect from July 11, 2021. The new prices will be applicable for all milk variants. The milk prices were last revised about 1.5 years ago in December 2019. pic.twitter.com/YzzbMVhYwv