6 जुलाई तक पूरे देश में पहुंच जाएगा मानसून, होगी झमाझम बारिश, जानिए IMD ने क्या-क्या कहा?

India

oi-Ankur Sharma

नई दिल्ली, 01 जुलाई। भारत के अधिकांश हिस्सों में मानसून की बारिश हो रही है तो वहीं जिन जगहों में ये नहीं पहुंचा है, वहां भी ये 6 जुलाई तक पहुंच जाएगा। भारत मौसम विज्ञान विभाग ने गुरुवार शाम को कहा कि मानसून के 6 जुलाई तक पूरे देश में पहुंचने की संभावना है।आपको बता दें कि हरियाणा, पंजाब और राजस्थान के कुछ हिस्सों में मानसून का आना अभी बाकी है तो वहीं देश की राजधानी दिल्ली में ये कल पहुंच चुका है।

English summary

Monsoon will reach the whole country by July 6, there will be rain, know what IMD said. here is details.