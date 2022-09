मानसून की जल्द नहीं होगी वापसी, IMD ने सितंबर में मौसम को लेकर की बड़ी भविष्यवाणी

India

oi-Anjan Kumar Chaudhary

नई दिल्ली, 1 सितंबर: एक हफ्ते पहले मौसम विभाग ने मानसून को लेकर जो भविष्यवाणी की थी, वह पूरी तरह से बदल दी है। आईएमडी ने साफ कहा है कि समय से पहले मानसून की वापसी के कोई संकेत नहीं हैं, बल्कि आने वाले दिनों में उन राज्यों में भी भारी बारिश हो सकती है, जिसे अभी तक मानसून ने खूब छकाया है। इनमें पश्चिमी उत्तर प्रदेश और बिहार के उत्तरी इलाकों का नाम लिया गया है। यहां बारिश नहीं होने के चलते धान की खेती बुरी तरह से चौपट हो रही है। लेकिन, अब मौसम विभाग कह रहा है कि मानसून की वापसी से पहले हो सकता है कि इन क्षेत्रों में इतनी बारिश हो जाए जो सारी कमी की क्षतिपूर्ति कर दे।

IMD said that there will be no return of monsoon ahead of time, Bihar and UP may be compensated for rain in September