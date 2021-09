Monsoon: 6 अक्टूबर से हो सकती है मानसून की विदाई, IMD ने मौसम को लेकर कही बड़ी बात

India

oi-Ankur Sharma

नई दिल्ली, 30 सितंबर। देश के कई राज्यों में इस वक्त भारी बारिश के कारण जन-जीवन काफी प्रभावित हुआ है। यहां तक कि आने वाले 'साइक्लोन' शाहीन की आहट ने आम इंसान की तरह मौसम वैज्ञानिकों को भी परेशानी में डाल रखा है तो वहीं आईएमडी का ताजा अपडेट कहता है कि मानसून की विदाई देश में 6 अक्टूबर से हो सकती है। भारतीय मौसम विभाग ने ट्वीट किया कि 'नार्थ-वेस्ट भारत के कुछ हिस्सों से लगभग 6 अक्टूबर 2021 से दक्षिण-पश्चिम मानसून की वापसी की शुरुआत हो सकती है'।

English summary

Monsoon to withdraw from 6 Oct, says IMD but very heavy rainfall at isolated places over Saurashtra and Kutch in Gujarat today. see all updates.