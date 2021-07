पी चिदंबरम का हमला- देश की जनता को मोदी सरकार और मंहगाई मार गई, कांग्रेस संसद में उठाएगी मुद्दा

India

oi-Akarsh Shukla

नई दिल्ली, 13 जुलाई। देश में खाने के तेल से लेकर वाहन के तेल तक की कीमतों ने आम आदमी की कमर तोड़ रखी है। पेट्रोल-डीजल के बढ़े दामों को लेकर सवाल पूछे जाने पर केंद्र सरकार के कई मंत्री और बीजेपी नेता पिछली यूपीए सरकार की नीतियों को जम्मेदार बताते हैं तो वहीं, कांग्रेस ने भी पलटवार करते हुए महंगाई पर सरकार की चिंता को घड़ियाली आंसू बताया है। मंगलवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में पूर्व वित्त मंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पी चिदंबरम ने महंगाई को लेकर केंद्र सरकार पर हमला बोला।

कांग्रेस नेता पी चिदंबरम ने कहा, 'देश में बढ़ी महंगाई के लिए पूरी तरह एनडीए सरकार जिम्मेदार है। वो ये दिखावा करते हैं कि उन्हें महंगाई को लेकर चिंता है, लेकिन उनकी यह चिंता झूठी है। सरकार के इनकार करने से मंहगाई खत्म नहीं हो जाएगी। कांग्रेस पार्टी मूल्य वृद्धि के मुद्दे पर सरकार की कठोर लापरवाही की निंदा करती है।' चिदंबरम ने आगे कहा, 'कांग्रेस की मांग है कि केंद्र सरकार पेट्रोल, डीजल और एलपीजी के दाम तुरंत कम करे। हम मांग करते हैं कि आयात शुल्क की समीक्षा की जाए और आवश्यक आयातित वस्तुओं की कीमतों को रीसेट किया जाए। इसके अलावा जरूरी वस्तुओं पर आयात शुल्क घटाया जाए।'

