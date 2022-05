India

oi-Bhavna Pandey

मुंबई, 19 मई: महाराष्‍ट्र में पिछले कुछ दिनों से मनसे प्रमुख राज ठाकरे सुर्खियों में बने हुए हैं। गुरुवार को मुंबई के लालबाग इलाके में महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना (मनसे) ने पोस्टर लगाया है। पोस्‍टर जो लगाए गए उसमें लिखा है अगर कोई राज ठाकरे को चोट पहुंचाने की कोशिश करेगा तो पूरा महाराष्ट्र जल जाएगा।

मनसे का ये रिएक्‍शन राज ठाकरे के अयोध्या दौरे के विरोध के मद्देनजर आया है।

English summary

MNS threatens by putting up posters - If anyone tries to hurt Raj Thackeray, then the whole of Maharashtra will be burnt.