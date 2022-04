महाराष्ट्र के आसमान से गिरती जिस जलती चीज ने सोशल मीडिया पर मचाया हड़कंप, उसका सच आया सामने

India

oi-Pallavi Kumari

मुंबई, 03 अप्रैल: महाराष्ट्र के कई हिस्सों में शनिवार (02 अप्रैल) को रात में आसमान में चमकीली रोशनी की लकीरें देखी गईं। एक अमेरिकी वैज्ञानिक के अनुसार, उल्का बौछार की तरह दिखाई देने वाली ये लकीर वास्तव में पृथ्वी के वायुमंडल में फिर से प्रवेश करने वाले एक चीनी रॉकेट के अवशेष थे। जी हां, अमेरिकी वैज्ञानिक का कहना कि महाराष्ट्र और मध्यप्रदेश में उल्का पिंड बारिश की वजह से चमकीली रोशनी नहीं दिखाई दे रही थी ये चीनी रॉकेट के अवशेष थे।

#WATCH | Maharashtra: In what appears to be a meteor shower was witnessed over the skies of Nagpur & several other parts of the state. pic.twitter.com/kPUfL9P18R