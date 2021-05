पीएम मोदी की एक्सपर्ट संग मीटिंग में फैसला, मेडिकल छात्रों को लगाया जा सकता है कोविड ड्यूटी पर

India

नई दिल्ली, मई 2। कोरोना संकट के बीच देश में ऑक्सीजन और दवाओं की भारी कमी को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को एक्सपर्ट के साथ एक समीक्षा बैठक की, जिसमें सरकार ने कई अहम फैसले लिए हैं। सुबह 9:30 बजे से चल रही इस बैठक में ये तय किया गया है कि देश में खराब होते हालात के बीच मेडिकल छात्रों का कोविड ड्यूटी में इस्तेमाल किए जाए। साथ ही इस मीटिंग में नीट की परीक्षा को लेकर भी चर्चा की गई। साथ ही डॉक्टरों की भारी कमी को लेकर इस मीटिंग में चर्चा हुई है।

कोविड ड्यूटी पर लग सकते हैं मेडिकल छात्र

जानकारी के मुताबिक, मीटिंग में तय हुआ है कि MBBS और नर्सिंग के फाइनल ईयर के छात्रों को कोविड ड्यूटी पर लगाया जा सकता है। इसके अलावा जो डॉक्टर्स और नर्स अभी कोविड ड्यूटी कर रहे हैं, उन्हें आने वाले समय पर में सरकारी भर्तियों में तरजीह दी जाएगी और सरकार की तरफ से वित्तीय प्रोत्साहन भी दिया जाएगा। आपको बता दें कि इस मीटिंग में महामारी के बढ़ने और उसे रोकने के तरीकों पर मानव संसाधनों की स्थिति को लेकर समीक्षा की गई।

