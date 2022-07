भीषण गर्मी की चपेट में भारत समेत विश्व के कई देश, जानिए क्या है इसकी वजह?

India

oi-Ankur Sharma

नई दिल्ली, 29 जुलाई। भीषण गर्मी से केवल भारत ही नहीं बल्कि विश्व के दूसरे देश भी बहुत ज्यादा दुखी और परेशान हैं। फ्रांस, ब्रिटेन , स्पेन और ग्रीस जैसे कई देश इस वक्त गर्मी की तपिश झेल रहे हैं। मौसम में आया बदलाव हर देश के लिए चिंता का विषय है तो वहीं इसी बीच विश्व मौसम एट्रिब्यूशन नेटवर्क की स्टडी में कहा गया है कि 'जलवायु परिवर्तन वैश्विक वायुमंडलीय परिसंचरण पैटर्न को प्रभावित कर रहा है, जिससे दुनिया भर में भीषण गर्मी हो रही है और यह एक गंभीर विषय है, जिस पर हर किसी को सोचने की जरूरत है।'

Many countries of the world including India are in the grip of severe heat, WWA, said this (the spell) was made 10 times more likely due to climate change.