Manipur Assembly Election 2022: कई मतदान केंद्रों पर पथराव और हुई मारपीट, 38 सीटों पर डाले जा रहे हैं वोट

India

oi-Prashanth Rai

इम्फाल। 28 फरवरी को यानी कि आज मणिपुर विधानसभा चुनाव के पहले चरण में 60 विधानसभा सीटों में से 38 विधानसभा सीटों पर मतदान हो रहा है। उनमें से 29 पर्वतीय क्षेत्र की सीटें हैं। ये 29 विधानसभा सीटें इम्फाल ईस्ट, इम्फाल वेस्ट और बिष्णुपुर जिले की है। अन्य नौ विधानसभा सीटें चूड़ाचंदपुर, कांगपोकपी और फेरजॉल जिले की हैं। इन 38 सीटों पर 173 उम्मीदवार अपनी किस्मत अजमा रहे हैं। इस दौरान मतदान शुरू होने के कुछ घंटे बाद ही मणिपुर के केइराव निर्वाचन क्षेत्र से पथराव और गोलियों की सूचना मिली।

इसके अलावा बूथ कैप्चरिंग के आरोपों को लेकर कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के बीच कथित रूप से झड़प के बाद कांगपोकपी जिले के New Keithelmanbi निर्वाचन क्षेत्र में भी मतदान बाधित हो गया। वहीं चुड़ाचंदपुर के सिंघाट विधानसभा क्षेत्र से भी हिंसा की खबरें आई थीं, जब मॉक पोल टेस्टिंग के दौरान बीजेपी और केपीए के बीच झड़प हो गई थी। इस दौरान ईवीएम की कंट्रोल यूनिट क्षतिग्रस्त हो गई। फिर रिटर्निंग ऑफिसर को बैकअप ईवीएम के लिए बुलाना पड़ा।

As of now, 33% voter turnout is recorded. An incident of poll disruption has been reported in Keithelmanbi. This has led to a delay in polling process. EVM machine has been broken, we're examining whether to continue polls here today or go for a repoll: Rajesh Agarwal,CEO Manipur pic.twitter.com/Fz96ctf1D2