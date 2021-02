दिलीप घोष का विवादित बयान, कहा-'ममता रॉयल टाइगर नहीं बिल्ली हैं, पार्टी के लोग भी नहीं डरते'

Mamata Banerjee is not Royal Bengal Tiger but her condition like a cat: Dilip Ghosh: कोलकाता। पश्चिम बंगाल में सियासी पारा चरम सीमा पर है, चुनावों की तारीखों का ऐलान कभी भी हो सकता है, ऐसे में आरोप-प्रत्यारोप का दौर जारी है, लोग एक-दूसरे पर छींटाकशी करने से भी बाज नहीं आ रहे हैं। इसी क्रम में पश्चिम बंगाल में बीजेपी के अध्यक्ष दिलीप घोष ने सीएम ममता बनर्जी को लेकर विवादित बयान दिया है। उन्होंने कहा कि ममता दीदी खुद को रॉयल बंगाल टाइगर मानती हैं, इसे आप उनका बड़बोलापन ही समझ लीजिए, अरे कभी कोई टाइगर खुद को बाघ कहकर अपना गुणगान करता है क्या, लेकिन ममता बनर्जी ऐसा कर रही हैं।

English summary

Taking a jibe on West Bengal Chief Minister Mamata Banerjee, BJP state president Dilip Ghosh said she is not a "Royal Bengal Tiger but her condition has become like a 'cat'.