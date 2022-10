Mallikarjun Kharge: क्या कांग्रेस के दलित वोट बैंक को वापस लाने में कामयाब होंगे नए अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे

India

New Congress President Mallikarjun Kharge: कांग्रेस के 137 साल के इतिहास में मल्लिकार्जुन खड़गे बाबू जगजीवन राम के बाद दूसरे दलित नेता हैं, जो पार्टी के अध्यक्ष चुने गए हैं। हालांकि, वे पार्टी में स्वतंत्र रूप से चुनाव लड़े हैं, लेकिन शुरुआती दिनों से उनपर गांधी परिवार के 'आशीर्वाद का ठप्पा' लगा रहा है। उन्होंने अपने प्रतिद्वंद्वी शशि थरूर पर भारी जीत दर्ज की है और 24 साल बाद पार्टी में गांधी परिवार से अलग नेता की कांग्रेस अध्यक्ष पद पर ताजपोशी हो रही है। कांग्रेस के शुरुआती दिनों से दलित वोट बैंक उसके साथ था। लेकिन, लगभग तीन दशकों से कांग्रेस की पकड़ दलित वोट बैंक पर से ढीली पड़ी है। ऐसे में सवाल है कि कांग्रेस में इस बदलाव का पार्टी पर कैसा असर पड़ेगा।

Mallikarjun Kharge:The newly elected Congress presidentis expected to add back the Dalit vote bank to the party. But, he has not yet been successful