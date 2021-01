Maharashtra: नासिक से मुंबई तक किसानों की 180 KM लंबी रैली, शरद पवार भी होंगे शामिल

India

Maharashtra Farmers March: मोदी सरकार संसद के मानसून सत्र में तीन नए कृषि कानून लेकर आई थी। जिसके खिलाफ पिछले दो महीनों से किसानों ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल रखा है। साथ ही पंजाब-हरियाणा के किसान दिल्ली से लगती सीमाओं पर प्रदर्शन कर रहे हैं। अब इस आंदोलन की आग महाराष्ट्र तक भी पहुंच गई है, जहां हजारों किसानों ने इस कानून के खिलाफ मुंबई कूच कर दिया है। वहीं इन किसानों को एनसीपी प्रमुख शरद पवार का भी साथ मिल गया है।

जानकारी के मुताबिक महाराष्ट्र के 21 जिलों के किसान नासिक में इकट्ठा हुए थे। अब वो नासिक से मुंबई के लिए 180 किलोमीटर लंबी रैली निकाल रहे हैं। मुंबई पहुंचकर किसान एक सभा करेंगे, जिसमें एनसीपी अध्यक्ष शरद पवार भी शामिल हो सकते हैं। न्यूज एजेंसी एएनआई ने किसानों के मार्च का एक वीडियो जारी किया है, जिसमें हजारों किसान ऑल इंडिया किसान सभा के बैनर तले सड़क मार्ग के जरिए मुंबई की ओर जा रहे हैं।

