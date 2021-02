लोकसभा: बजट सत्र का पहला चरण खत्म, ओम बिरला बोले- सदन में लोकतांत्रिक आदर्श सदस्यों की जिम्मेदारी

India

नई दिल्ली। लोकसभा में बजट सत्र का पहला भाग आज समाप्त हो गया है, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने अब सदन को 8 मार्च शाम 4 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा कि सदन की बैठक आठ मार्च सोमवार शाम चार बजे तक के लिए स्थगित की जाती है। उन्होंने आगे कहा, बजट सत्र 2021 का पहला भाग जो आज संपन्न हुआ है, अत्यधिक उपयोगी है। केंद्रीय बजट 2021-22 पर सामान्य चर्चा में 117 सदस्यों ने भाग लिया, जो 14 घंटे 40 मिनट तक चली।

बजट सत्र के पहले भाग के समापन पर अंतिम स्पीच देते हुए लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने कहा कि केंद्रीय बजट के पहले भाग के दौरान लोकसभा ने 49 महिला सांसदों सहित 117 सदस्यों की भागीदारी के साथ 50 घंटे के तय समय की तुलना में 49 घंटे और 17 मिनट तक बैठे। व्यवधानों के कारण सदन ने 43 मिनट का महत्वपूर्ण समय भी गंवाया। व्यवधानों के कारण नष्ट हुए समय की भरपाई कार्यवाही के लिए तय समय से परे बैठकर की गई है। यह सुनिश्चित करना सभी सदस्यों की जिम्मेदारी है कि सदन में लोकतांत्रिक और नैतिक आदर्श स्थापित करें।

The first part of the Budget Session, 2021 which concluded today has been highly productive. As many as 117 Members took part in the General Discussion on Union Budget 2021-2022 which lasted for 14 hours and 40 minutes: Lok Sabha Speaker Om Birla

