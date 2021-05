पुडुचेरी में भी 31 मई तक बढ़ा कर्फ्यू, आगे स्थिति की समीक्षा के बाद लिया जाएगा फैसला

India

पुडुचेरी, मई 23। देश में कोरोना महामारी की दूसरी लहर का असर अब धीरे-धीरे कम होता दिख रहा है। कई राज्यों में कोरोना के नए मामलों में कमी दर्ज की जा रही है, लेकिन राज्य सरकारें अभी लोगों को ढिलाई देने के मूड में नहीं हैं। रविवार को दिल्ली सरकार ने लॉकडाउन 31 मई तक बढ़ाने का ऐलान किया तो वहीं दक्षिण भारत के केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी ने भी कर्फ्यू की मियाद 31 मई तक बढ़ा दी। बता दें कि 24 मई को प्रदेश के अंदर कर्फ्यू की मियाद खत्म हो रही थी। इससे पहले ही उपराज्यपाल तमिलसाई सुंदरराजन ने कर्फ्यू को 31 मई तक बढ़ाने की घोषणा कर दी। इस दौरान उन्होंने कहा कि कर्फ्यू में आवश्यक सेवाओं को अनुमति रहेगी। सभी दुकानें सिर्फ दोपहर 12 बजे तक खुलेंगी।

31 मई के बाद भी बढ़ सकता है कर्फ्यू!

उपराज्यपाल ने कहा कि 31 मई के बाद भी पाबंदियों को को बढ़ाने पर स्थिति को देखकर फैसला किया जाएगा। उन्होंने कहा कि 31 मई के बाद फैसला उस वक्त की स्थिति की समीक्षा करने के बाद लिया जाएगा। आपको बता दें कि पुडुचेरी में 24 घंटे में कोरोना के 1448 नए मामले सामने आए हैं और 34 लोगों की मौत हो गई है।

General blockade with relaxations will remain in force till May 24. Essential services allowed. Shops are open till 12 noon. Curfew with existing practical relaxations will continue till May 31st. Curfew extension will be reviewed depending on situation: Puducherry LG

