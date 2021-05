एक कोरोना मरीज से 1 से भी कम व्यक्ति हो रहा है संक्रमित, पहली बार इतना कम हुआ R count

India

oi-Anjan Kumar Chaudhary

नई दिल्ली, 17 मई: एक कोरोना मरीज कितने लोगों को संक्रमित कर रहा है, इस आंकड़े को रिप्रोडक्शन नंबर या आर-काउंट के नाम से जाना जाता है। इससे यह संकेत मिलता है कि कोरोना वायरस कितनी तेजी से लोगों को संक्रमित कर रहा है। भारत के लिए राहत की बात है कि दूसरी लहर की तबाही के बीच प्रभावी आर काउंट पहली बार फरवरी के स्तर से भी नीचे चला गया है। यह विश्लेषण अमेरिका की एक यूनिवर्सिटी और भारत की एक संस्थान ने किया है, जो कि विपरीत हालातों के बावजूद कोरोना के खिलाफ लड़ाई में बहुत ही सकारात्मक संकेत माना जा रहा है।

English summary

In India, a Covid patient is currently infecting less than one person, according to data from the University of Michigan, the reproduction count fell below 1 for the first time